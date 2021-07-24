Во Владимире закроют старый мост через Рпенский проезд

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда, который, как планируется, станет дублером загруженных транспортом улиц Большая Нижегородская и Добросельская. Кстати, на сегодняшний день, по данным Центра развития регионом, владимирцы часто жалуются на пробки в городе, но власти надеются, что эта проблема уйдет после окончания строительства. Сейчас на Рпенском проезде ведутся подготовительные работы для установки опор будущего моста через реку Рпень. Протяженность нового автомобильного моста превысит 185 метров, ширина проезжей части составит 15 метров, плюс появятся две полосы безопасности шириной по метру каждая. Поскольку на объекте работает тяжелая строительная техника, подрядчики планируют на следующей неделе закрыть для доступа старый пешеходный мост, расположенный в зоне строительства. Обойти стройку можно будет по улицам Мира, Большой Нижегородской и Погодина.