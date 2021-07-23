Во Владимире возвращается автобусный маршрут №22

С понедельника, 26 июля на территории города Владимира возобновляет работу автобусный маршрут №22 "Спасское - гипермаркет "Глобус". Обслуживать маршрут автобусами большого и особо большого класса будет ООО "ТП Владимир". Судя по всему, на маршурте мы увидим "гармошку", что не может не радовать жителей микрорайонов Юрьевец и Спасское.

Также с 26 июля указанный перевозчик начинает обслуживание автобусного маршрута №22С "Мосино - площадь Победы".

Расписание движения автобусов размещено на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира (https://vladimir-city.ru/economics/transport/avtobus.php).