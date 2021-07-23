Во Владимирской области прививки от коронавируса все же являются обязательными для работников отдельных сфер

Как объяснили чиновники Белого дома, последние изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» внесли, чтобы избежать разночтений настоящего Указа и Постановления № 4 Главного государственного санитарного врача по Владимирской области «О проведении профилактических прививок отдельным группам по эпидемическим показаниям». Профилактические прививки от коронавируса являются обязательными для сотрудников 12 сфер. Согласно постановлению главного санитарного врача Владимирской области Татьяны Даниловой, прививку от коронавируса должны сделать работники нескольких сфер: образование, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, фармацевтики, клиентских подразделений финансовых организаций, организации почтовой связи, МФЦ, общественного транспорта и такси, ЖКХ, энергетики, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань, массажных салонов, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек. Организации, работающие в этих сферах, должны привить не менее 60% сотрудников, до 15 августа необходимо сделать прививку первым компонентом, а до 15 сентября полностью пройти вакцинацию. Если они не сделают этого в срок им грозит административная ответственность – как юрлицам, так и должностным лицам, а также и самим гражданам. Напомним, незадолго до этого чиновники сообщали, что прививки от коронавируса остаются рекомендательными.