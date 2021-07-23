Владимирцам напомнили об административной ответственности за несоблюдение коронавирусных ограничений

Губернатор Владимирской области внес очередные изменения о в указ «О введении режима повышенной готовности». Так там появилась информация, что любые организации, индивидуальные предприниматели, а также все граждане, находящиеся на территории Владимирской области обязаны соблюдать все запреты и требования, изложенные в этом указе и требования двух главных санитарных врачей – России и Владимирской области. В противном случае им грозит административная ответственность. В частности все обязаны соблюдать масочный режим, независимо от того, сделали они прививку от коронавируса или нет. Также обновили и состав оперативного штаба – туда теперь входит врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.