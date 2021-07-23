Во Владимирской области от клещей пострадали 11 детей

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по данным еженедельного оперативного мониторинга на 22 июля на территории области за прошедшую неделю зарегистрирован 41 человек, пострадавший от укуса клеща, среди них 11 детей. Пострадавшие, в основном, обращаются в поликлиники по месту жительства, а не по месту присасывания клеща, поэтому максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах. Как правило, с клещами владимирцы сталкивались во дворах на дачах, при прогулках в лесу или на природе. В рамках мониторинга в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 99 клещей, доставленных населением. Случаев клещевого боррелиоза не выявлено, случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано. Управление Роспотребнадзора напоминает, что находясь за городом и в зонах отдыха в черте города необходимо помнить о мерах профилактики вирусных клещевых инфекций. Используйте средства защиты от клещей, носите защитную одежду, проводите само- и взаимоосмотры, осматривайте в том числе и домашних животных, не лезть в заросли и не сидите на траве без подстилки. В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.