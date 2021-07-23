Во Владимирской области камеры установят на 511 избирательных участках во время выборов в Госдуму

До выборов в Госдуму осталось 60 дней. И сейчас ведется активная подготовка избирательных участков. В нашем регионе откроется 985 участков. Как рассказал председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, 511 из них будут оборудованы камерами видеонаблюдения от «Ростелекома».

- У нас на 511 участках голосуют три четверти всех избирателей региона: на каждом – по тысяче человек и более. Именно там и будут установлены камеры видеонаблюдения «Ростелекома», - уточнил глава Облизбиркома. - На остальных 471 избирательном участке будут использоваться иные устройства видеофиксации: ноутбуки, компьютеры с веб-камерами и прочее.

17 и 18 сентября камеры будут работать в круглосуточном режиме, а в основной день голосования, 19 сентября, – до окончания работы участковых избирательных комиссий. "Под камерами" пройдет не только выдача бюллетеней избирателям, но и подсчет голосов.