В Собинском районе мужчина украл у сожительницы больше 17 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Собинского района. Его обвиняют в краже с банковского счета.

В мае в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже денег с её банковской карты. Женщина пояснила, что обнаружила пропажу после того, как получила уведомления о снятии денег, при этом сама операций по счету не совершала.

- Сотрудники полиции установили, что доступ к карте имел бывший сожитель потерпевшей. Его задержали. Злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевшей не будет дома, взял карту и перевел с неё 17 500 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, - сообщили в областном УМВД.

Причиненный потерпевшей ущерб был возмещен в полном объеме.