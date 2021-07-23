В Юрьев-Польском районе нарушили права учеников, работающих в школьных лагерях

Прокуратура Юрьев-Польского района выявила нарушения при заключении срочных трудовых договоров с учащимися образовательных учреждений для выполнения работ в школьном лагере. Их допустил «Центр по учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в сфере образования» при оформлении срочных трудовых договоров с учащимися восьми образовательных учреждений города и района: школы № 1, 2, 3, а также Симской, Энтузиасткой, Опольевской, Косинской и Небыловской школ. С 22 учащимися Симской школы договоры заключены в отсутствии полученного согласия органов опеки и попечительства - они подписаны 01.06.2021 со сроком действия по 17 июня 2021 года, а разрешение органов опеки получено лишь 09.06.2021. Аналогичные нарушения допущены в школе № 1. Кроме того, во всех срочных договорах не указана продолжительность ежедневной работы, также отсутствуют сведения об ознакомлении несовершеннолетних работников с правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью, коллективным договором. Заработная плата выплачивается учащимся по окончании срока действия договора, а не два раза в месяц, как положено по закону. В этой связи в адрес начальника управления образования администрации Юрьев-Польского района внесено представление. Акт прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле надзорного органа.