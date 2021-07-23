Водитель скутера, по вине которого погибла пассажирка, отправится в колонию на шесть лет

Приговором Собинского городского суда местный житель признан виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В мае прошлого года он пьяным сел за руль скутера и вместе с пассажиркой поехал по дороге «Собинка-Лакинск-Ставрово». При этом прав у него не было, а во время движения он избрал скорость, которая не соответствовала дорожным условиям и не обеспечивала ему возможности постоянного контроля за движение транспортного средства в процессе движения. В результате он не справился с управлением, и скутер опрокинулся, а пассажирка получила серьезные травмы и погибла. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью в виде управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. Осужденный взят под стражу в зале суда. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, признав приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу защитника осужденного – без удовлетворения.