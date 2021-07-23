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Происшествия23 июля 2021 12:12

Озвучена причина пожара в старообрядческой церкви Вязниковского района

Дознаватели сделали первые выводы о происшествии в деревне Рытово
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Напомним — 23 июля в 02.10 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном храме, расположенном в деревне Рытово. Как известно, данный храм является старообрядческой церковью.

На место были направлены 10 огнеборцев и четыре пожарные машины, однако спасти церковь не удалось — храм выгорел полностью, площадь пожара составила 144 квадратных метра.

«Основная версия возникновения пожара – короткое замыкание

электропроводки», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Дознаватели продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.