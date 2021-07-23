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Общество23 июля 2021 11:54

На улице Луначарского до конца сентября ограничат движение транспорта

Здесь будут ремонтировать тепловые сети
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Владимирские тепловики ведут активную подготовку к зиме. И с 26 июля вплоть до конца сентября они будут менять участок трубопровода тепловой сети на улице Луначарского.

В связи с этим с 8.00 26 июля будет ограничено движение транспорта по улице Луначарского от перекрестка с улицей Батурина до перекрестка с улицей Менделеева. Завершить ремонтные работы энергетики планируют до конца сентября. Работы будут организованы без отключения горячего водоснабжения за исключением непродолжительного этапа переключения потребителей.

Соответственно водителям стоит учесть этот момент и искать на время ремонта пути объезда данного участка.