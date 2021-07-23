Во Владимирской области матерями стали 22 несовершеннолетние девочки

Во втором квартале этого года 22 две несовершеннолетние девочки стали матерями, родим малышей. Самой младшей из юных мам исполнилось 14 лет, трем – 15, пятерым -16, тринадцати – семнадцать лет. При этом в браке состояло только пять юных матерей, большинство из них постоянно живут во Владимирской области и только у одной прописка в другом регионе. При этом за тот же срок всего двое несовершеннолетних подростков стали отцами. Большинство жителей Владимирской области за последнее время стали матерями в возрасте 30-34 года – таких 758 ,чуть меньше решили родить в 25-29 лет – 701, в возрасте 20-24 года мамами стали 463 владимирки, а в возрасте 35039 – 440. Рожают и женщины постарше: 74 жительницы региона стали мамами в период от 40 до 49 лет, а две – в период от 50 до 59 лет. Отцами в регионе также становятся чаще всего в 30-34 года – 693, чуть реже в 25-29 лет – 583, в период с 35 до 39 лет – 488. В возрасте с 18 до 24 лет за второй квартал этого года папами стали 162 владимирца, в возрасте 40-49 лет – 251, в 50-59 лет отцами стали 21 человек, а пятеро познали радость отцовства в возрасте 60-70 лет.