Во Владимире планируют построить новые школы в Веризино и Юрьевце

В новой школе в микрорайоне Коммунар, которую планируют открыть к 1 сентября, строительство идет с опережением графика. Сейчас проходит монтаж детских и спортивных площадок, корпуса заполняются мебелью, интерактивными досками и другим оборудованием, в актовом зале уже стоят кресла, идет монтаж ферм для экранов на сцене, а в спортивном зале — укладка линолеума. В информационно-библиотечном центре будет конференц-зал на 60 мест, этажом выше расположится читальный зал. В ближайшее время планируется расставить стеллажи и подключить оборудование, а в бассейне — поставить поручни и лестницы. По аналогичному проекту будут построены школы в Веризино и Юрьевце, сейчас к этим проектам стараются привлечь финансирование по программе национального института развития ВЭБ.РФ.