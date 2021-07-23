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Общество23 июля 2021 10:28

Во Владимирской области чистыми признаны 257 мусорных площадок

Регион занимает 4 место в рейтинге самых чистых областей страны
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Эксперты тематической площадки ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Через сервисы Яндекса местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.

С января по май было обследовано 106,5 тысяч контейнерных площадок во всех регионах страны. 13 субъектов федерации из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге не учтены. 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов.

Что касается Владимирской области, то всего было обследовано по всему региона 532 мусорных площадки. 61% из них содержит информацию о компании, ответственной за вывоз мусора. По этому показателю среди всех субъектов федерации область заняла достойное 4 место.

По остальным показателям исследования Владимирская область – крепкий середняк. Например, чистыми признаны 257 мусорных площадок (48%). Навесы имеются над 184 площадками (35%). Асфальтное или бетонное покрытие есть у 358 из 532 площадок (67%). А вот информация о раздельном сборе мусора содержат лишь 57 объектов (11%), но и это средник показатель по стране. Удивительно, но контейнеры для раздельного сбора мусора содержат 103 площадки (19%).

- Конечно, эти исследования не дают полной картины по региону, но видны направления которым уже сейчас регоператорам, управляющим компаниям и муниципалитетам стоит уделить пристальное внимание. Есть правила и им необходимо следовать. Результаты нашего следующего мониторинг, если ситуация не исправится, направим в надзорные органы, - отметила глава Исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.