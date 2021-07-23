Во Владимирской области чистыми признаны 257 мусорных площадок

Эксперты тематической площадки ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Через сервисы Яндекса местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.

С января по май было обследовано 106,5 тысяч контейнерных площадок во всех регионах страны. 13 субъектов федерации из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге не учтены. 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов.

Что касается Владимирской области, то всего было обследовано по всему региона 532 мусорных площадки. 61% из них содержит информацию о компании, ответственной за вывоз мусора. По этому показателю среди всех субъектов федерации область заняла достойное 4 место.

По остальным показателям исследования Владимирская область – крепкий середняк. Например, чистыми признаны 257 мусорных площадок (48%). Навесы имеются над 184 площадками (35%). Асфальтное или бетонное покрытие есть у 358 из 532 площадок (67%). А вот информация о раздельном сборе мусора содержат лишь 57 объектов (11%), но и это средник показатель по стране. Удивительно, но контейнеры для раздельного сбора мусора содержат 103 площадки (19%).

- Конечно, эти исследования не дают полной картины по региону, но видны направления которым уже сейчас регоператорам, управляющим компаниям и муниципалитетам стоит уделить пристальное внимание. Есть правила и им необходимо следовать. Результаты нашего следующего мониторинг, если ситуация не исправится, направим в надзорные органы, - отметила глава Исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.