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Здоровье23 июля 2021 10:08

Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболело еще 225 человек

Больше всего заболевших опять во Владимире
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 54 сл. в г. Владимире, 26 сл. в Гусь-Хрустальном, 25 сл. в Ковровском, 22 сл. в Муромском, 17 сл. в Суздальском, 14 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Меленковском, 10 сл. в Собинском, 9 сл. в Петушинском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Александровском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 527 случаев заболевания, из них 9783 сл. в г. Владимире, 4921 сл. в Гусь-Хрустальном, 4503 сл. о. Муром, 3121 сл. в Ковровском, 2387 сл. в Александровском, 2332 сл. в Петушинском, 1692 сл. в Юрьев-Польском, 1690 сл. в Вязниковском, 1728 сл. в Кольчугинском, 1615 сл. в Суздальском, 1304 сл. в Собинском, 1320 сл. в Киржачском, 1181 сл. в Меленковском, 973 сл. в Камешковском, 950 сл. в Гороховецком, 839 сл. в Селивановском, 668 сл. в Судогодском, 520 сл. в г. Радужном.