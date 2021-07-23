В Вязниковском районе дотла сгорел храм

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 2.10 23 июля произошел пожар в деревне Рытово Вязниковского района. Там загорелся храм, построенный в 1907 году. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

- Вызвали пожарных поздно, огонь быстро распространялся по деревянному храму. По прибытии пожарно-спасательных подразделений храм горел по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 144 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.