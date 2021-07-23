В Муроме сняли с поезда пьяного пассажира, курившего в туалете вагона

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, 22 июля в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Муром поступила информация от начальника поезда №54 «Москва — Чебоксары», попросившего к поезду наряд ППС.

Подошедшим к штабному вагону сотрудникам полиции начальник поездной бригады пояснил, что отказывает в проезде мужчине, который находился в нетрезвом виде, распивал в дороге алкоголь, приставал к пассажирам, нецензурно бранился, да вдобавок начал курить прямо в туалете вагона, что категорически запрещено.

Нарушителем спокойствия оказался 46-летний житель Чувашии, которого сняли с поезда и доставили для разбирательства в отдел. Тут на мужчину составили сразу три административных протокола: за распитие алкоголя в общественных местах, за появление там же в состоянии опьянения, а также за курение в неположенном месте.

Теперь гражданину грозит штраф. Кроме того, теперь мужчине придется за собственный счет добираться до Чувашии, так как возможность оформления временной остановки с дальнейшим предоставлением бесплатного проезда, на нарушителей общественного порядка на железной дороге не распространяется.