На пожаре в Юрьевце эвакуировали 150 человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 23-51 22 июля произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, Институтский городок, д.9. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым со 2-го этажа. Сотрудниками МЧС были сформированы звенья газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей из здания и ликвидации пожара. Сгорела внутренняя отделка и имущество холла на 2-ом этаже на площади 24 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.

Из дома было эвакуировано 150 человек, из них 50 детей, спасено 15 человек, из них 2 ребенка. На пожаре пострадали 4 человека. Одна женщина надышалась угарным газом, у другой - ожоги, двое мужчин получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

К ликвидации пожара привлекался 21 человек личного состава и 7 единиц техники.