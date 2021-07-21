В Коврове дорога бывшего военного городка оказалась бесхозной

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки прокуроры Коврова обнаружили, что дорога, расположенная в границах некогда существовавшего военного городка «Ковров-8» не только не поставлена на кадастровый учет, но еще и право муниципальной собственности на нее не зарегистрировано.

Следовательно, так как на балансе муниципалитета дорога не числится, то и ухаживать за ней некому, в том числе и зимой, когда требуется очистка наледи.

В связи с этим прокурор обратился с административным иском в суд, потребовав от горадминистрации Коврова поставить «ничейную» автодорогу на учет. Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу.