Во Владимирской области 43 выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов

В регионе подвели итоги основного и дополнительного периодов единого государственного экзамена. В этом году 43 выпускника сдали экзамены на 100 баллов. Наибольшее количество стобалльников − по русскому языку: блестящий результат показали 13 человек. Еще 10 выпускников получили высший балл по истории, по шесть учеников получили сто баллов ЕГЭ по химии и физике. Высший балл получили четыре школьника, сдавшие экзамен по информатике и ИКТ, два – по математике профильного уровня. По географии и литературе – по одному стобалльнику.

16 человек, набравших 100 баллов, – владимирцы. Это выпускники школ №№ 36, 11, 25, 2, 1 и 10, гимназий №№3 и 23, промышленно-коммерческого лицея, лицея-интерната №1 и лицея №14. Семь выпускников, набравших высший балл, из Мурома (гимназия №6, православная гимназия, школы №№8 и 18); четверо – из Ковров а (школы №№ 21 и 19, гимназия № 1); трое – из Александрова (школы №№ 1 и 13); трое – из Кольчугино (школы №№ 7 и 6 ); двое – из Гусь-Хрустального (школы №№ 2 и 15); двое – из Собинского района (школа №4 г. Собинка и школа №2 г. Лакинск). По одному выпускнику, набравшему 100 баллов по ЕГЭ, – в Камешково (СОШ №1), Киржаче (СОШ №6), Радужном (СОШ №1), Петушках (гимназия №17), Муромском районе (Молотицкая СОШ) и Судогодском районе (Андреевская СОШ).