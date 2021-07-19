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Происшествия19 июля 2021 13:15

В Ковровском районе продавали поддельные справки о прохождении ПЦР-тестов

«Липу» готовили в частном доме, расположенном в одной из местных деревень
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Коврова совместно с коллегами из областного главка, установили факт изготовления и сбыта фальшивых справок, содержащих ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции.

Справки делали в частном доме одной из ковровских деревень, после чего передавались клиентам по 500 рублей за штуку.

В ходе обысков полицейские обнаружили в доме несколько готовых справок, системный блок, и также технику для изготовления «липовых» документов. Все это было направлено экспертам.

По факту подделки и сбыта поддельных документов дознаватели возбудили уголовное дело, расследование продолжается.