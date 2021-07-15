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Происшествия15 июля 2021 15:49

Селивановцев обвиняют в попытке продать наркотики

Им грозит до 20 лет лишения свободы
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Прокурором Селивановского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также частей растений, содержащих наркотические средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В мае этого года два товарища договорились продавать наркотики в Селивановском районе, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у них приобрели марихуану, весившую 3,40 грамма. Также во время обыска у них изъяли еще более 220 грамм наркотика, который они тоже планировали сбыть. Приятелям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.