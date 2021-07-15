В Петушинском районе автомобиль угнали со стоянки возле автосервиса

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 11 июля в полицию Петушинского района обратился житель райцентра, рассказавший, что у него угнали «Ладу Ларгус», которую он оставил на стоянке, расположенной у автосервиса. По словам парня, он оставил машину на какое-то время, а по возвращению «Ларгуса» на месте не оказалось.

Сыщики опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему личность подозреваемого была установлена. Им оказался 50-летний житель одного из местных сел. Приехавшие к нему сыщики обнаружили рядом с домом тот самый «Ларгус», а сам мужчина признался, что просто хотел покататься по городу.

В настоящее время по факту произошедшего отдел дознания возбудил уголовное дело по факту угона, расследование уголовного дела продолжается. Автомобиль уже вернули законному владельцу.