ВлГУ вошел в сотню лучших вузов России по успешности трудоустройства выпускников

Аналитики hh.ru изучили 3,9 миллиона резюме российских соискателей с высшим образованием, искавших работу в 2020 году и первом полугодии 2021 года, и на основании этих данных подготовили первый региональный рейтинг вузов России по успешности трудоустройства выпускников.

В анализ попали российские вузы, в которых обучаются от 3 000 студентов (за исключением московских и военных вузов) – всего более 300 учебных заведений. Эксперты изучили зарплатные ожидания выпускников, а также долю и количество управленцев и представителей высшего менеджмента от общего числа соискателей с дипломом соответствующего вуза.

Владимирский государственный университет занял 55 строчку рейтинга. Всего в топ-100 вошли 12 университетов из Центрального Федерального Округа. Выше ВлГУ только Воронежский государственный университет (24 место), Тульский государственный университет (43 место) и Ивановский государственный энергетический университет (52 место). Средняя ожидаемая зарплата выпускника Владимирского государственного университета – 55 444 рубля.