Во Владимире на улице Дзержинского наносят дорожную разметку

8 июля специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» приступили к нанесению дорожной разметки на проезжей части улицы. Нанесено 1,8 км осевых и разделительных линий, а также 24 м стоп-линий. Обозначены дорожной разметкой 5 пешеходных переходов.

Напомним, что ремонтные работы на участке от дома №13 по ул. Дзержинского до пересечения с Октябрьским проспектом проводит ООО СК «Трасса». По условиям муниципального контракта, работы должны завершиться к 10 августа. Однако, учитывая значение улицы Дзержинского для организации дорожного движения в центре города, мэрия договорилась с подрядчиком о досрочном выполнении работ. На 6 июля подрядчик завершил укладку асфальтового покрытия на проезжей части. В ближайшее время рабочие приступят к асфальтированию тротуаров.

Общий объем работ по капремонту ул. Дзержинского - более 12 000 кв. м. Стоимость контракта — чуть более 10 миллионов рублей.