Губернатор Владимир Сипягин уволил своего заместителя Романа Годунина

Роман Годунин Фото: Виктория СУХОВА

Глава региона Владимир Сипягин подписал указ об освобождении Романа Годунина от занимаемой государственной должности заместителя губернатора Владимирской области и прекращении с ним 8 июля трудового договора в связи с представлением работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу.

Скандал, связанный с Романом Годунином, прогремел еще в мае, когда в его кабинете проводили обыск. Позже силовики подтвердили возбуждение уголовного дела. Он подозревается в ограничении конкуренции.

По версии следствия, руководитель государственного унитарного предприятия заключил с конкурирующей фирмой картельное соглашение, что запрещено антимонопольными законами. По негласной договоренности оппонент «ДСУ 3» заявился на аукцион вторым по счету, обе компании не снизили цену контракта, оставив ее первоначальной, то есть максимальной – 2,077 миллиарда рублей. Аукцион признали несостоявшимся – при таком раскладе побеждает первый заявившийся, то есть «ДСУ 3».

Роман Годунин лично вместе с «неустановленными лицами» угрожал руководителю ГУП, уговаривая его вступить в сговор с конкурентом.