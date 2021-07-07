Владимирским поликлиникам передали 50 машин с аппаратами ИВЛ

Тринадцать больниц и поликлиник региона получили 50 автомобилей «Нива». Автомобили повышенной проходимости предназначены для амбулаторно-поликлинической службы медицинских учреждений малых городов и населенных пунктов с численностью жителей до 50 тысяч человек. Все они оснащены переносными аппаратами ИВЛ и складными носилками. Автомобили будут использоваться для оперативного оказания медицинской помощи, осмотра пациентов на дому, доставки лекарственных средств и забора анализов. Больше всего единиц техники – 11 автомобилей – поступило в Александровскую районную больницу, 5 – в Вязниковскую районную больницу, 4 – в Меленковскую центральную районную больницу, по 3 – в Гороховецкую, Судогодскую, Юрьев-Польскую и Уршельскую районные больницы, по 2 – в Киржачскую, Кольчугинскую, Суздальскую и Курловскую районные больницы, по 1 – в Ковровскую и Камешковскую районные больницы. Также из областного бюджета дополнительно выделили деньги на приобретение 51 автомобиля для амбулаторно-поликлинического звена городов с населением свыше 50 тысяч человек. Машины поступят во Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный и Александров. Таким образом, автопарк первичного звена здравоохранения региона обновится на 121 автомобиль.