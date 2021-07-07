Мальчику из Киржача, вытащившего ребенка из полыньи, подарили путевку в "Артек"

Владимир Аплекаев. Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Владимиру Аплекаеву, который 17 января прошлого года кинулся в полынью и спас одноклассника младшей сестренки из ледяной воды, вручили путевку в Международный детский центр «Артек».

Напомним, трое детей находились на берегу реки напротив городского пляжа. Один из них, учащийся 2-го класса средней школы № 3, вышел на лед, провалился и начал тонуть. Володя Аплекаев и его сестра Таня бросились мальчику на помощь. Вдвоём они схватили за руки утопающего. Но старший брат велел ей выйти на берег, а сам продолжил вытаскивать ребёнка. На помощь Володе подоспел семиклассник из их же школы Данила Герасимов. Он помог вывести утопающего со льда на берег.

Семья Владимира большая. Вместе с ним в семье Аплекаевых четверо детей.

Владимир считает, что спасать людей, может каждый, а подвиг – это, не только вынести человека из огня и спасти из воды, но и оказать ему моральную поддержку, принести домой бездомное животное.

Смена, участником которой станет Владимир и ещё пятеро юных героев со всей страны, одиннадцатая в 2021 году, и называется «Учиться, чтобы научиться». Она открывает учебный год в «Артеке» и продлится 21 день: с 17 сентября по 8 октября.

В рамках смены состоится финальный концерт Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». На фестивале покажут спектакль «Дети-герои». Один из героев, о которых расскажут, будет Владимир Аплекаев.