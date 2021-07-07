В Меленковском районе мужчина погиб на пожаре

7 июля в половине второго ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Центральной села Войново Меленковского района. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, но пожар произошел глубокой ночью и был не сразу обнаружен. По причине позднего сообщения, на момент прибытия деревянный дом целиком был охвачен огнем. Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 50 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб шестидесятилетний хозяин дома. По информации дознавателей МЧС России предварительной причиной пожара, повлекшего трагические последствия, стало неосторожное обращение с огнем при курении.