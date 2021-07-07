Владимирские пожарные спасли 4 детей на пожаре в Энергетике

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

7 июля в 8.55 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в электрическом щитке по адресу: мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 27. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Загорелся электрический щиток на третьем этаже на площади 1 кв.м. Возгорание повлекло сильное задымление в подъезде, в результате чего дым начал проникать в квартиры людей, - рассказали в областном управлении МЧС.

Сотрудники МЧС России незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы для разведки, спасения людей и тушения пожара. С использованием спасательных устройств с пятого этажа из задымлённого подъезда были выведены и спасены 5 человек, в том числе 4 ребёнка. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться.

Чтобы проветрить подъезд, использовался автомобиль дымоудаления. Обстоятельства в настоящее время уточняются дознавателями МЧС России. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.