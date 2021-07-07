Во Владимирской области дополнительно развернули 220 коек для больных коронавирусом

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуто 220 ковидных коек: 180 – в Областной клинической больнице, 30 – в Областной психиатрической больнице №2, по 5 – В Центральной городской больнице г. Коврова и Ковровской многопрофильной городской больнице №1. По состоянию на 7 июля в медицинских организациях региона действует 1731 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,7 процента из них занято (1380), свободна – 351 койка. При этом за минувшие сутки коронавирусом заболели 240 владимирцев – пока это антирекорд, который повторился, выздоровели 238 жителей. По количеству заболевших традиционно с большим отрывом лидирует Владимир – 71 человек за сутки, на втором месте Гусь-Хрустальный – 27 человек.