Жительница Меленок ударила знакомую ножом из ревности

Меленковским районным судом вынесен приговор тридцатичетырехлетней местной жительнице. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. 8 декабря прошлого года дама, уже имевшая судимость, отдыхала в компании пятерых знакомых дома у одного из них. Гости выпивали и в процессе жительница Меленок поругалась с другой женщиной – они не поделили присутствовавшего здесь же мужчину. Из ревности тридцатичетырехлетняя женщина нанесла потерпевшей несколько ударов кухонным ножом по различным частям тела. Телесные повреждения повлекли за собой тяжкий вред здоровью. Суд назначил нападавшей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.