Более 32 тысяч владимирцев сделали прививки от коронавируса

Во Владимире растет число желающих сделать прививку от коронавируса. На сегодняшний день в очереди на вакцинацию стоит 2934 горожанина и их число растет каждый день. При этом запас вакцины в медучреждениях есть, как отмечают в администрации, всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 51355 доз вакцины. Первый компонент вакцины от коронавируса уже получили 43797 владимирца, а оба компонента вакцины получили 32017 жителей города. Напомним, записаться на вакцинацию во Владимире можно по телефонам, прививки делают в восьми поликлиниках и больницах:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура),

ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.