Во Владимирской области 7 июля коронавирусом заболели 240 человек

На территории Владимирской области на 11 часов утра 7 июля 2021 года лабораторно подтверждено 240 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 71 сл. в г. Владимире, 27 сл. в Гусь-Хрустальном, 23 сл. в Муромском, 19 сл. в Ковровском, 10 сл. в Собинском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Киржачском, 9 сл. в Камешковском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Меленковском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в г. Радужный 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 37 797 случаев заболевания (8755 сл. в г. Владимире, 4530 сл. в Гусь-Хрустальном, 4164 сл. о. Муром, 2730 сл. в Ковровском, 2310 сл. в Александровском, 2180 сл. в Петушинском, 1571 сл. в Юрьев-Польском, 1479 сл. в Вязниковском, 1594 сл. в Кольчугинском, 1414 сл. в Суздальском, 1174 сл. в Собинском, 1181 сл. в Киржачском, 1067 сл. в Меленковском, 912 сл. в Камешковском, 847 сл. в Гороховецком, 785 сл. в Селивановском, 614 сл. в Судогодском, 490 сл. в г. Радужном).