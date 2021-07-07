Бывшего инспектора владимирского Ростехнадзора осудили за мошенничество

Во Владимирской области вынесен приговор бывшему государственному инспектору регионального Ростехнадзора. Суд признал его виновным в "мошенничестве с использованием служебного положения".

Как сообщают региональные Следком и ФСБ, которые занимались расследованием данного дела, бывший инспектор во времена, когда он еще работал в Ростехнадзоре, проверяя документацию коммерческой фирмы на получение лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта, заметил, что в актах отсутствует подпись представителя надзорного органа. Это означало, что лицензию фирма получить не могла. Инспектор, хоть и не обладал полномочиями на подписывание подобных документов, предложил коммерсанту за денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей подписать акты как представитель Ростехнадзора, после чего он сможет дать положительное заключение, необходимое для получения лицензии.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишил права занимать определенные должности на срок 2,5 года.