В Кольчугино женщина прописала в свою квартиру четырех узбеков

Коронавирус повлиял на все сферы нашей жизни, даже на "резиновые квартиры". Как-то они стали не такими уж и резиновыми. Раньше бывало в одну комнату общежития прописывали по 45 мигрантов, однако сейчас, когда потоки нелегалов в России уменьшились из-за пандемии, прописывать фиктивно граждан из других стран стали в меньших количествах.

Так, Кольчугинская межрайонная прокуратура сообщила о том, что они совместно с полицейскими выявили в Кольчугино квартиру, где хозяйка прописала к себе четырех граждан Узбекистана. Естественно, все по факту не жили в данной квартире.

Материалы проверки по "резиновой квартире" были переданы в полицию, где в отношении местной жительницы возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).