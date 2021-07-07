В Коврове пассажир «по ошибке» обокрал водителя такси

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи ковровской полиции завершили расследование кражи, совершенной в минувшем мае.

В тот майский день в ОМВД обратился водитель такси, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором лежали 50 тысяч рублей. По словам мужчины, портмоне лежало в автомобиле.

В ходе работы оперативникам удалось установить всех, кто пользовался в тот день услугами таксиста, и вскоре по подозрению в краже был задержан 30-летний ковровчанин.

Мужчина сознался в том, что действительно стянул из такси кошелек. По словам мужчины, во время поездки он увидел лежавший между сиденьями бумажник и решил, что его забыл кто-то из предыдущих пассажиров. Поэтому он взял его и забрал себе.

В ходе следствия мужчина возместил таксисту всю сумму ущерба. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Ковровский городской суд.