Суздалю выделили 154 миллиона рублей перед празднованием 1000-летия

В 2024 году город Суздаль ждет 1000-летний юбилей. В связи с этим сейчас в город активно вливают деньги, позволяющие привести его в порядок. В 2021 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство города из областного бюджета выделено 154,2 млн рублей.

На эти средства должны быть реконструирована котельная на улице Лесная, модернизированы 2 км водопроводных сетей, 3 артезианские скважины на одном из водозаборов города, 1 канализационная насосная станция, 6 км сетей уличного освещения. Кроме того, будут созданы парковки в исторической части города, отремонтированы 3 пешеходных моста и 7,5 км пешеходных дорожек, разработаны проекты благоустройства смотровой площадки на Ильинском лугу, скверов около мемориала «Вечный огонь» и памятника Д.М. Пожарскому.