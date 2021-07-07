В Суздальском районе в перевернувшейся машине пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на автодороге между селами Крапивье и Гавриловское минивэн вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, в результате один человек получил травмы.

На место аварии, кроме сотрудников Госавтоинспекции, выезжали представители МЧС, аварийно-спасательной службы и бригада «скорой помощи».

В ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что сотрудникам чрезвычайного ведомства пришлось производить деблокировку пострадавшего, оказавшегося зажатым в кабине.

На месте ДТП работали четыре спецмашины и 13 сотрудников экстренных служб. Информация уточняется.