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Происшествия7 июля 2021 9:13

В Суздальском районе в перевернувшейся машине пострадал один человек

ДТП случилось в восьмом часу утра 7 июля на шоссе районного значения
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на автодороге между селами Крапивье и Гавриловское минивэн вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, в результате один человек получил травмы.

На место аварии, кроме сотрудников Госавтоинспекции, выезжали представители МЧС, аварийно-спасательной службы и бригада «скорой помощи».

В ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что сотрудникам чрезвычайного ведомства пришлось производить деблокировку пострадавшего, оказавшегося зажатым в кабине.

На месте ДТП работали четыре спецмашины и 13 сотрудников экстренных служб. Информация уточняется.