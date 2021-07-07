Во Владимире досрочно завершается ремонт дороги на улице Дзержинского

Во Владимире в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершается капитальный ремонт улицы Дзержинского.

Ремонтные работы на участке от дома по Дзержинского, 13 до пересечения с Октябрьским проспектом проводятся владимирским ООО СК «Трасса». По условиям муниципального контракта работы должны завершиться не позднее 10 августа. Однако, учитывая значение улицы Дзержинского для организации дорожного движения в центральной части города, мэрия договорилась с подрядчиком о досрочном выполнении работ.

На сегодня подрядчик завершил укладку асфальтового покрытия на проезжей части, осталось нанести разметку, а в ближайшее время рабочие приступят к асфальтированию тротуаров.

Напомним, общий объем работ по капитальному ремонту ул. Дзержинского превышает 12 тысяч кв. м, стоимость контракта по итогам торгов была снижена до 10 миллионов 49 тысяч рублей.