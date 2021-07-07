На пожаре в Меленковском районе погиб мужчина

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

7 июля в половине второго ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Меленковский район, с. Войново, ул. Центральная, д. 30. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- На момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший 60-летний мужчина, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Так же привлекалась техника добровольной пожарной команды с. Илькино Меленковского района 1 единица, 2 человека личного состава.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.