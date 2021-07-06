Жителя Судогодского района, добывавшего полезные ископаемые на плодородной земле, оштрафовали

Сотрудники управления Россельхознадзора проверили три участка сельхозназначения, общей площадью 66 гектар на территории Судогодского района. На двух участках обнаружены 17 площадок со снятым плодородным слоем почвы, общей площадью 5,2 гектар, на которых добывали общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ). Также обнаружено зарастание различными сорняками, деревьями и кустарниками. На участках взяли пробы почвы для исследования. Результаты экспертизы говорят о снижении агрохимических показателей почвы, а именно: органическое вещество, в среднем в три и более раза, калий (подвижный), в среднем в семь и более раз, фосфор (подвижный), в среднем в 13 и более раз. При этом в сельской и районной администрациях не выдавали разрешения на проведение земляных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а проект рекультивации не согласовывался. В отношении собственника земель было возбуждено дело об по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, его признали виновным по вышеуказанной статье и оштрафован на 20 тысяч рублей. Ему также предписано устранить нарушения.