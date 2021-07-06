Оспорить результату ЕГЭ во Владимирской области можно удаленно

В регионе завершился основной период проведения единого государственного экзамена, но участники ЕГЭ продолжают получать результаты своих испытаний. Если они не согласны с полученными баллами – есть шанс подать апелляцию в конфликтную комиссию, в состав которой включены представители департамента образования Владимирской области, государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Региональный информационно - аналитический центр оценки качества образования», Владимирского института развития образования имени Л. И. Новиковой, ведущие и старшие эксперты предметных комиссий ЕГЭ. Из-за коронавируса подача всех апелляций и их рассмотрение проходит, как и в прошлом году, в дистанционном режиме. Уже рассмотрены апелляции по химии, литературе, русскому языку, профильной математике, истории и физике. В ближайшие дни конфликтной комиссии предстоит рассмотреть апелляции по обществознанию и биологии.