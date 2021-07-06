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Общество6 июля 2021 18:12

На входе в Муромский затон Оки начались работы по углублению дна

На месте работают специализированные суда технического флота
Алексей КОТМЫШЕВ
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Вид на затон с автодорожного моста

Вид на затон с автодорожного моста

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», перекат Нижний Муромский, что географически располагается неподалеку от фабрики имени Войкова в Муроме, стал очередным местом работы для земснаряда «Московский-220», который совместно с мотозавозней «МЗ-12» и шаландами «ШС-16» и «ШС-17» приступил к углублению дна на данном участке.

В основном затон, дно на входе в который углубляется, используется, как место зимней стоянки судов. Также зимой сюда любят приходить рыбаки. Находится он на 216-214 километрах Оки, недалеко от автодорожного моста.

Аналогичные работы на Оке неподалеку от Мурома проводятся на перекате Верхняя Глинка, что на 252,7-251 километрах реки. Тут углублением дна занимаются суда «Московский-311» совместно с брандвахтой-41 и мотозавозней «МЗ-17».