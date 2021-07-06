В Александрове обнаружен велосипед, похищенный из холла организации

Как сообщает 6 июля отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, кража была совершена в конце июня. В тот день к стражам порядка обратился горожанин, сообщивший, что его велосипед, оставленный в холле организации, где потерпевший работает, пропал.

По словам мужчины, вот уже несколько лет он оставлял велосипед на одном и том же месте. Так было и на этот раз, но через несколько часов техники не обнаружилось. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

В ходе работы оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в здании, и выяснили, что к преступлению может быть причастен 40-летний александровец.

После задержания заподозренный сознался в хищении велосипеда. По словам мужчины, в от день он пришел в организацию и заметил велосипед, стоящий без хозяина. Он решил забрать его себе, что и сделал.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается. Сам велосипед был возвращен хозяину.