Во Владимирской области 700 девятиклассников не смогли сдать экзамен по математике

12396 девятиклассников Владимирской области сдали ОГЭ по математике, который необходим для перехода в 10 класс, получения аттестата об основном среднем образовании, а также для поступления в колледжи. В этом году по итогам ОГЭ по математике 4171 школьников области – около 33% - получили отличную и хорошую оценку. Самое высокое качество подготовки показали выпускники Судогодского района, Владимира и Коврова. Дополнительный этап для участников ОГЭ по математике, написавших его на двойки, состоится 6 сентября. В нем примут участие 700 человек (3,4 процента от общего числа выпускников 2021 года). Кстати, изначально с экзаменом по математике не справились около11% школьников, нос могли исправить оценку на пересдаче в июне.