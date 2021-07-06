Владимирцы смогут сообщать о нарушениях на выборах через ЦУР

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Облизбирком и Центр управления регионом по Владимирской области договорились о сотрудничестве во время выборов. ЦУР планирует с помощью системы мониторинга «Инцидент-менеджмент» фиксировать сообщения в открытых интернет-источниках о возможных нарушениях выборного процесса и передавать их в Избирательную комиссию Владимирской области на проверку.

"Мы заинтересованы, чтобы выборы во Владимирской области прошли без нарушений законодательства, чтобы они были открытыми, и наши избиратели получали точную, проверенную информацию как во время предвыборного периода, так и в дни голосования. Сотрудничество с ЦУРом - один из инструментов, который позволит этого достичь", - заявил председатель облизбиркома Вадим Минаев.

"Практика ЦУР показывает, что владимирцы все чаще используют интернет в качестве эффективного канала коммуникаций с государством. И государство заинтересовано получать обратную связь от граждан", - добавил руководитель ЦУР по Владимирской области Дмитрий Лавров.