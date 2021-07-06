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Общество6 июля 2021 14:17

Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболело

Это произошло впервые за последний месяц
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровело 241 человек, а всего новую инфекцию победило 34959 пациентов. За последние сутки в регионе заболело коронавирусом 229 человек – меньше, чем за последние четыре дня. Также за сутки в области никто из пациентов не умер от коронавируса, а всего от него в области скончалось 1292 жителя. Напомним, номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.