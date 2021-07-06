За месяц владимирцы сыграли 901 свадьбу

Традиционно чаще всего свадьбы в июне играли во Владимире – 257 раз, на втором месте Муром – 114 бракосочетаний, а на третьем Ковров – 97 регистраций. Как обычно, многие выбирают Суздаль для создания семьи: за месяц в районном ЗАГСе сыграли 72 свадьбы, а вот разводов было мало – всего 13. Меньше всего свадеб и разводов было в Меленковском и Гороховецком районах: в первом на семь свадеб пять разводов, во втором – восемь бракосочетаний и шесть расставаний. В большинстве городов и районов свадеб было больше, чем распавшихся семей, но в Петушинском районе другая ситуация – 22 пары расписались, 26 оформили развод. Мало