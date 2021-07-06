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Происшествия6 июля 2021 13:17

Жителя Лакинска оштрафовали за торговлю спиртным

Он продал алкоголь своей знакомой
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Вступил в законную силу приговор Собинского городского суда, которым ранее не судимый житель Лакинска признан виновным незаконной розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно. Весной горожанин, находясь у себя дома, будучи подвергнутым административному наказанию за совершение незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами, незаконно осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции своей знакомой за денежное вознаграждение. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и в полном объеме согласился с предъявленным обвинением. Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.