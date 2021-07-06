Жителя Лакинска оштрафовали за торговлю спиртным

Вступил в законную силу приговор Собинского городского суда, которым ранее не судимый житель Лакинска признан виновным незаконной розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно. Весной горожанин, находясь у себя дома, будучи подвергнутым административному наказанию за совершение незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами, незаконно осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции своей знакомой за денежное вознаграждение. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и в полном объеме согласился с предъявленным обвинением. Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.